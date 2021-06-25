Германия открылась для украинцев. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156607-germaniya-otkrylas-dlya-ukraincev-usloviya-vezda.html

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Германия открылась для въезда — отныне украинцы смогут путешествовать в страну в том случае, если они вакцинировались от коронавируса утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам препаратами.

В частности, попасть в страны смогут те, кто сделал прививку вакцинами BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Со дня последней прививки должно пройти 14 дней.

Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным, — сообщили в посольстве.

Для въезда в Германию необходимо предоставить цифровой сертификат европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языке.

Этот документ должен содержать следующую информацию:

фамилия, имя и дата рождения вакцинированного;

дата вакцинации, количество вакцин;

название вакцины;

название заболевания, от которого была сделана прививка;

информация, указывающая ответственное за проведение вакцинации или выдачу сертификата лицо или организацию, например официальный символ или название лица/организации.

Для украинцев, которые выздоровели от болезни, прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Для подтверждения полной вакцинации им необходимо также доказать, что перед прививкой они болели коронавирусом. Подтверждением факта болезни может быть положительный результат ПЦР-теста.

Кроме вакцинированных в страну могут попасть только:

граждане Украины, которые являются членами семей гражданина ЕС и Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии — для транзита в страну проживания;

граждане Украины, которые имеют право на долгосрочное пребывание в государствах-членах ЕС (разрешение на пребывание/долгосрочная виза, например для учебы или работы), при условии, что они вернутся на место обычного проживания;

граждане Украины, которые выполняют важные функции (дипломаты, члены экипажей самолетов, участники грузовых перевозок и т. д.).

В мае Министерство иностранных дел (МИД) Украины начало заключать двусторонние соглашения о признании национальных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Признать украинские свидетельства о вакцинации уже согласились Венгрия и Молдова. Внутренние украинские COVID-сертификаты должны появиться в приложении «Дія» 1 июля.