Німеччина відкрилася для українців. Фото: Istock

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Німеччина відкрилася для в’їзду — відтепер українці зможуть подорожувати до країни в тому випадку, якщо вони вакцинувалися від коронавірусу затвердженими Європейським агентством із лікарських засобів препаратами.

Зокрема, потрапити до країни зможуть ті, хто зробив щеплення вакцинами BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen. З дня останнього щеплення має пройти 14 днів.

Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати в Німеччину з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також із туристичною метою. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим, — повідомили в посольстві.

Для в’їзду в Німеччину необхідно надати цифровий сертифікат європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.

Цей документ має містити наступну інформацію:

прізвище, ім’я та дата народження вакцинованого;

дата вакцинації, кількість вакцин;

назва вакцини;

назва захворювання, від якого було зроблено щеплення;

інформація, яка б вказувала на відповідальну за проведення вакцинації чи видачу сертифіката особу або організацію, наприклад офіційний символ чи назва особи/організації.

Для осіб, що одужали від хвороби, щеплення може складатися лише з однієї дози вакцини. Для підтвердження повної вакцинації особам, які одужали, необхідно також довести, що перед щепленням вони хворіли на коронавірус. Підтвердженням факту хвороби має бути позитивний результат ПЛР-тесту.

Окрім вакцинованих до країни можуть потрапити тільки:

громадяни України, які є членами родин громадянина ЄС або Великої Британії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії) — для транзиту в країну проживання.

громадяни України, які мають право на довгострокове перебування в державах-членах ЄС (дозвіл на перебування/довгострокова віза, наприклад, для навчання або роботи), за умови, що вони повернуться в місце звичайного проживання;

громадяни України, які виконують важливі функції (дипломати, члени екіпажів літаків, учасники вантажних перевезень тощо).

У травні Міністерство закордонних справ (МЗС) України почало укладати двосторонні угоди щодо визнання національних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодилися Угорщина й Молдова. Внутрішні українські COVID-сертифікати мають з’явитися в додатку «Дія» 1 липня.