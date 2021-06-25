Держпраця та податкова анонсували перевірки роботодавців. Фото: advokat-dudnik.com

https://racurs.ua/ua/n156606-derjpracyi-ta-podatkova-anonsuvaly-perevirky-robotodavciv-scho-treba-znaty.html

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Перевірку роботодавців влітку проведуть Державна служба України з питань праці та Державна податкова служба України.

З 1 липня 2021 року співробітники цих відомств почнуть інспектувати підприємства, щоб виявити неоформлених робітників. Такі інспектування проводитимуться в рамках реалізації Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік.

За перші шість місяців цього року інспектори Держпраці поінформували 62 тис. роботодавців щодо необхідності оформлення робітників. Перевірки проводитимуть на фірмах, установах та підприємствах, які проігнорували вказівку та не оформлюють своїх робітників.

Інспектор Держпраці зможе прийти до будь-якого роботодавця в будь-який час і день для перевірки оформлення співробітників. Неоформлені робітники серйозно вдарять роботодавців по кишені — очікується штраф у розмірі 60 тис. грн.

Якщо ж інспекторів не пускатимуть на підприємства, то це загрожуватиме штрафом у розмірі 96 тис. грн.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалили закони, пов’язані з пожежною і техногенною безпекою. Вони передбачають, якщо підприємець не допустить співробітників ДСНС до проведення перевірки дотримання пожежних або техногенних норм, йому доведеться заплатити штраф у розмірі від 1,7 до 3,4 тис. грн.