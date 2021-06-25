Гоструда и налоговая анонсировали проверки работодателей. Фото: advokat-dudnik.com

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Проверку работодателей летом проведут Государственная служба Украины по вопросам труда и Государственная налоговая служба Украины.

С 1 июля 2021 года сотрудники этих ведомств начнут инспектировать предприятия, чтобы выявить неоформленных рабочих. Такие проверки будут проводиться в рамках реализации Национального плана совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год.

За первые шесть месяцев этого года инспекторы Гоструда проинформировали 62 тыс. работодателей о необходимости оформления рабочих. Проверки будут проводить на фирмах, учреждениях и предприятиях, которые проигнорировали указание и не оформляют своих рабочих.

Инспектор Гоструда сможет прийти к любому работодателю в любое время и день для проверки оформления сотрудников. Неоформленные рабочие серьезно ударят работодателей по карману — ожидается штраф в размере 60 тыс. грн.

Если же инспекторов не будут пускать на предприятия, то это будет грозить штрафом в размере 96 тыс. грн.

Напомним, в марте Верховная Рада приняла законы, связанные с пожарной и техногенной безопасностью. Они предусматривают, если предприниматель не допустит сотрудников ГСЧС к проведению проверки соблюдения пожарных или техногенных норм, ему придется заплатить штраф в размере от 1,7 до 3,4 тыс. грн.