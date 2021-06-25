Полуничний Супермісяць спостерігали жителі Землі. Фото: NASA

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Ракурс

Полуничний Місяць спостерігали жителі Землі у ніч на 25 червня.

Цей Супермісяць був останнім у 2021 році. Повний місяць зійшов о 21.39 за київським часом, а зайшов о 04.01 ранку. Відомо, що індіанці Північної Америки називали червневий повний Місяць «полуничним» не через колір, а у зв’язку з тим, що він зазвичай припадав на сезон збору полуниці. Про це повідомляє NASA.

Жителі Північної півкулі змогли побачити полуничний Супермісяць невисоко над горизонтом, а Південної — високо в небі. При цьому відсоток освітленості земного супутника склав 100%.

Як відомо, Супермісяць — явище, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з моментом найбільшого зближення Місяця та Землі. Завдяки цьому явищу можна спостерігати більший розмір місячного диска, ніж зазвичай. Відстань між Землею та Місяцем варіюється від 357 тис. км до 406 тис. км.

Нагадаємо, травневий Супермісяць, який також називають «квітковим», 26 травня, співпав із повним місячним затемненням, яке відбувається, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем.