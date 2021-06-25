Аварія в Алушті залишила туристів без води. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156609-okupanty-v-alushti-chekaut-turystiv-na-kurorti-ne-stalo-vody.html

Ракурс

Вода в Криму знову зникла — на цей раз через аварію на напірному водогоні. В Алушті тисячі абонентів залишилися без води сьогодні, 25 червня.

Під час аварії були порушені електричні кабелі. Про це повідомляється в так званій «адміністрації міста».

До ліквідації аварії приступили з 8.00 години та залучено «Крименерго», бо є ймовірність, що під час аварії були порушені електричні кабелі. Під відключення потрапили 4 тис. 828 абонентів. Якщо ліквідація наслідків аварії потребує тривалого часу, буде організовано підвезення води, — зазначено в повідомленні.



До цього окупанти заявляли, що жителям міста вода буде подаватися за графіком із 6.00 до 23.00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що близько 20 тис. жителів східної частини окупованого Криму залишилися без питної води. У скрутне становище кримчан поставили повені, які призвели до підтоплень насосних станцій у міському окрузі Керч, Ленінському та Кіровському районах.