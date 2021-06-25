21 діамант викрав і проковтнув папуга в Таїланді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n156610-21-diamant-vykrav-i-prokovtnuv-papuga-v-tayilandi-foto.htmlРакурс
У Таїланді папуга вкрав з намиста господарки і проковтнув 21 діамант, по 0,2 карати кожен.
Дорогоцінне намисто перебувало у шкатулці господині, до якої таємно вліз папуга виду сонячна аратінга, повідомляє видання Metro.
Зазначається, що після скоєного птах почав слабнути і мав ознаки болю в животі, тож господиня віднесла його до ветклініки, де тварині зробили рентген, котрий і показав наявність діамантів у шлунку.
Крихітні камінці всередині шлунка тварини були гострими, що призвело до того, що у папуги болів живіт, і вони могли поранити внутрішні органи.
Під загальним наркозом папузі розкрили шлунок і витягли звідти коштовності. Делікатна операція тривала понад дві години.
Ветеринари зазначають, що птахів цього виду приваблює те, що блищить.
Але цей випадок особливий, тому що папуга з’їв дуже багато діамантів, — наголосив співробітник клініки, в якій прооперували тварину.
Джерело: Metro