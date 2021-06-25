У Таїланді папуга проковтнув 21 діамант, фото: ViralPress

https://racurs.ua/ua/n156610-21-diamant-vykrav-i-prokovtnuv-papuga-v-tayilandi-foto.html

Ракурс

У Таїланді папуга вкрав з намиста господарки і проковтнув 21 діамант, по 0,2 карати кожен.

Дорогоцінне намисто перебувало у шкатулці господині, до якої таємно вліз папуга виду сонячна аратінга, повідомляє видання Metro.

Зазначається, що після скоєного птах почав слабнути і мав ознаки болю в животі, тож господиня віднесла його до ветклініки, де тварині зробили рентген, котрий і показав наявність діамантів у шлунку.

Крихітні камінці всередині шлунка тварини були гострими, що призвело до того, що у папуги болів живіт, і вони могли поранити внутрішні органи.

Під загальним наркозом папузі розкрили шлунок і витягли звідти коштовності. Делікатна операція тривала понад дві години.

Ветеринари зазначають, що птахів цього виду приваблює те, що блищить.

Але цей випадок особливий, тому що папуга з’їв дуже багато діамантів, — наголосив співробітник клініки, в якій прооперували тварину.

Джерело: Metro