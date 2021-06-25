Олег Татаров. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n156611-skandalnu-petyciu-proty-tatarova-stvoryly-zi-zlamanogo-akaunta-speczv-yazok.html

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Петиція проти Татарова, заступника голови Офісу президента, була створена зі зламаного акаунта.

Фахівці Держспецзв’язку встановили, що голосування проходило з використанням викраденого ключа удосконаленого електронного підпису, згенерованого «ПриватБанком». Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

Спецслужбовці заявляють, що такі дії є цілеспрямованою хакерською атакою найвищого рівня складності. Здійснити таку атаку можна лише за виконання щонайменше трьох умов:

компрометації особистого ключа (незаконне заволодіння та використання);

дорогої спрямованої хакерська атака з кількамісячною підготовкою;

використанням людського чинника осіб, які мають доступ до генерування ключів.

Відтепер службовці перевірять усіх кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Як відомо, раніше петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач з іменем «Biden Joe». Автор петиції, Віталій Шабунін, звинуватив у фальсифікації Офіс президента. Він також уже подав заяву на ім’я генпрокурора про вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного втручання Татарова в роботу технічних засобів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скандальний заступник голови Офісу президента Олег Татаров може залишити свою посаду. Петиція за його відставку зібрала необхідні 25 тис. підписів, і тепер президент Володимир Зеленський зобов’язаний відреагувати на звернення.