Американські розвідники над окупованим Кримом. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n156612-amerykanci-pylnuut-nebo-nad-okupovanym-krymom-karta.html

Ракурс

Американські військові літаки-розвідники працюють над Чорним морем в районі окупованого Криму.

Boeing RC135W Rivet Joint та RQ — 4D Global Hawk працюють на великій висоті, тому трекер польотів відстежує їх постійно. Третій протичовновий літак P-8 Poseidon працює на малій висоті, тому його відмітка зникає. Про це 25 червня повідомляє «Думська».

Розвідувальний «Боїнг» сьогодні вранці вилетів з авіабази НАТО «Чанія», що на острові Крит, а «Глобал Хаук» вилетів з території Ізраїлю, обігнув Туреччину, пронісся над Грецією, Болгарією і увійшов у повітряний простір над Чорним морем.

Сьогодні вдень акваторію Чорного моря покинув американський ракетний есмінець USS Laboon DDG58. Корабель зайшов в чорноморські води 11 червня, а з 18 по 20 червня стояв у румунській Констанці.

Нагадаємо, у вересні 2020 року стратегічні бомбардувальники Військово-повітряних сил США В-52Н увійшли у повітряний простір України. В акваторії Чорного моря вони провели спільні дії у сфері колективної безпеки.

Джерело: Думська