Гілка в Ужгороді впала на голови відвідувачів кафе. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156613-gilka-v-ujgorodi-vpala-na-golovy-vidviduvachiv-kafe-foto-video.html

Ракурс

Гілка в Ужгороді обвалилася на голови відвідувачам літньої тераси кафе. Інцидент трапився на набережній Незалежності вчора ввечері, 24 червня.

Момент потрапив на відео камер спостереження. Його опублікували на YouTube.

На кадрах видно, що двоє людей проходили повз літню терасу кафе, і в цей момент побачили, як гігантська гілка дерева надривається та падає на землю. Велике гілля налякало відвідувачів, частина з них встигла розбігтися.



Гілка старого ясена Масарика заподіяла шкоду лише кільком відвідувачам, одна жінка отримала серйозні травми — у неї пошкоджені ребра та рвані рани ноги.

Ясен Масарика — пам’ятка природи місцевого значення, одне із найстаріших дерев Ужгорода, туристична родзинка міста. Висота дерева — близько 30 метрів, діаметр стовбура — приблизно п’ять метрів. Дерево назване на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Маріуполі 17 червня вирувала потужна гроза із сильним вітром, який ламав дерева. Також випав великий град.