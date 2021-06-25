Археологи знайшли найдавнішу з відомих жертв нападу акули, фото:

https://racurs.ua/ua/n156614-naydavnishu-jertvu-akuly-znayshly-arheology-foto.html

Ракурс

Учені знайшли найдавніші з відомих свідчення нападу акули на людей. Попри поширений у масовій свідомості образ акул-убивць, напади цих тварин на людей трапляються досить рідко — у сучасному світі, як правило, фіксуються не більше ста таких випадків в рік, більшість з яких не є смертельними. Кількість відповідних археологічних знахідок взагалі є досить незначною.

Британські археологи, дослідивши останки чоловіка з японської стоянки Цукумо, котрі відносяться до 1370−1010 років до нашої ери, виявили на них щонайменше 790 травматичних пошкоджень, характерних для нападу тигрової або білої акул. Про це йдеться у статті, опублікованій в Journal of Archaeological Science: Reports.

Розподіл ран, нанесених на 3D-модель скелета людини, показує, що цей чоловік, ймовірно, був живим в момент нападу — тобто акула атакувала живу людину, а тіло у воді. Незабаром після нападу більшість, хоча і не всі фрагменти тіла, були вилучені і поховано на цвинтарі в Цукумо.