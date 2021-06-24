Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. Фото: cosmopolitan.ru

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Джастин Тимберлейк, американский певец и бывший возлюбленный Бритни Спирс, выразил певице свою поддержку после слушания по делу об опеке. Тимберлейк, с которым певица встречалась с 1999 по 2002 год, призвал суд отменить опекунство. Соответствующее заявление он опубликовал на собственной странице в Facebook.

Артист убеждает, что они с женой Джессикой Бил шокированы тем, что произошло с певицей. Тимберлейк призвал неравнодушных поддержать Бритни, поскольку вещи, которые происходят с ее бывшей, неправильны.

После того, что мы увидели сегодня, мы все должны поддержать Бритни в это время. Независимо от нашего прошлого, хорошего и плохого, и независимо от того, как давно это было… то, что с ней происходит, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в принятии решений, касающихся ее собственного тела. Никто никогда не должен воздерживаться против своей воли… или когда-нибудь должен спрашивать разрешения на доступ ко всему, над чем он так много работал. Джесс и я посылаем Бритни нашу любовь и нашу абсолютную поддержку в это время. Мы надеемся, что суд и ее семья исправят это и позволят ей жить так, как она хочет, — говорится в сообщении.

Накануне Спирс впервые за долгое время лично выступила в суде Лос-Анджелеса и заявила, что не поддерживает опекунства своего отца. Певица заявила, что ее заставляли работать, запрещали пользоваться собственными деньгами и заставляли принимать медикаменты, которые могли нанести вред его психическому и физическому здоровью.

Как известно, Бритни Спирс находится на попечении своего отца с 2008 года — после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Обычно этот механизм в США применяется к людям в коме, людям с когнитивными нарушениями и детям. Однако Спирс под опекой продолжала работать, выпускать альбомы, делать шоу и зарабатывать миллионы, которые контролировал ее отец.

Накануне издание The New York Times опубликовало новые материалы, подтверждающие, что певица долгие годы пыталась выйти из-под опеки отца Джеймса Спирса. В 2019 году после внезапной отмены ее шоу-фанаты певицы организовали в интернете движение #FreeBritney, призывая вернуть Спирс самостоятельность. Сама она прямо не комментировала ситуацию, но в последние месяцы судилась с отцом.

Напомним, в ноябре 2020 года сообщалось, что американская певица Бритни Спирс до сих пор остается под жестким опекунством своего отца из-за якобы психических проблем в течение 12 лет. Звезда не имеет права тратить собственные финансы, принимать посетителей и общаться с врачом без разрешения.

Источник: The New York Times