Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс. Фото: cosmopolitan.ru

https://racurs.ua/ua/n156560-kolyshniy-kohanyy-pidtrymav-britni-spirz-vin-prosyt-sud-skasuvaty-opikunstvo.html

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Джастін Тімберлейк, американський співак і колишній коханий Брітні Спірс, висловив співачці свою підтримку після слухання у справі про опіку. Тімберлейк, з яким співачка зустрічалася з 1999 по 2002 рік, закликав суд скасувати опікунство. Відповідну заяву він опублікував на власній сторінці у Facebook.

Артист переконує, що вони з дружиною Джесікою Біл шоковані тим, що сталося зі співачкою. Тімберлейк закликав небайдужих підтримати Брітні, оскільки речі, які відбуваються з її колишньою, неправильні.

Після того, що ми побачили сьогодні, ми всі повинні підтримати Брітні в цей час. Незалежно від нашого минулого, доброго і поганого, і незалежно від того, як давно це було… те, що з нею відбувається, просто неправильно. Жодна жінка не повинна бути обмежена в прийнятті рішень, що стосуються її власного тіла. Ніхто ніколи не повинен утримуватися проти своєї волі… або коли-небудь повинен питати дозволу на доступ до всього, над чим він так багато працював. Джесс і я посилаємо Брітні нашу любов і нашу абсолютну підтримку в цей час. Ми сподіваємося, що суд і її сім’я виправлять це і дозволять їй жити так, як вона хоче, — йдеться в повідомленні.

Напередодні Спірс вперше за довгий час особисто виступила в суді Лос-Анджелеса і заявила, що не підтримує опікунства свого батька. Співачка заявила, що її примушували працювати, забороняли користуватися власними грошима і примушували приймати медикаменти, які могли завдати шкоду її психічному і фізичному здоров’ю.

Як відомо, Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька з 2008 року — після того, як вона потрапила в психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками. Зазвичай цей механізм в США застосовується до людей в комі, людям з когнітивними порушеннями і дітям. Однак Спірс під опікою продовжувала працювати, випускати альбоми, робити шоу і заробляти мільйони, які контролював її батько.

Напередодні видання The New York Times опублікувало нові матеріали, які підтверджують, що співачка довгі роки намагалася вийти з-під опіки батька Джеймса Спірса. У 2019 році після раптового скасування її шоу-фанати співачки організували в інтернеті рух #FreeBritney, закликаючи повернути Спірс самостійність. Сама вона прямо не коментувала ситуацію, але в останні місяці судилася з батьком.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року повідомлялося, що американська співачка Брітні Спірс досі залишається під жорстким опікунством свого батька через нібито психічні проблеми протягом 12 років. Зірка не має права витрачати власні фінанси, приймати відвідувачів та спілкуватися з лікарем без дозволу.

Джерело: The New York Times