Брітні Спірс попросила у фанатів вибачення за дворічну брехню. Фото: rtvi.com

https://racurs.ua/ua/n156615-britni-spirs-poprosyla-u-fanativ-vybachennya-za-dvorichnu-brehnu.html

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Брітні Спірс, популярна американська співачка, попросила вибачення у своїх шанувальників за дворічну брехню.

Виконавець заявила, що хоче розповісти маленький секрет, і підкреслила, що всі люди мріють жити, як у казці. Однак вона не може так охарактеризувати свою долю. Їй прикро, що довелося два роки обманювати фанів, імітуючи спокійне життя. Відвертий пост з зізнаннями вона опублікувала у своєму акаунті в Instagram.

Я поводилася так через свою гордість. Мені було ніяково розповідати про те, що зі мною сталося, — зазначила вона.

За словами, видимість безтурботного життя в соцмережах, яку Спірс створювала, допомагала їй справлятися з непростою ситуацією. За її словами, її матір не показувала свої переживання на очах у дітей, щоб не засмучувати їх.

Я просто відчула, що я важлива, незважаючи на те, мені довелося подолати. І це спрацювало… тому я вирішила почати читати більше казок, — заявила співачка.



Нагадаємо, на цьому тижні Брітні Спірс вперше за довгий час особисто виступила в суді Лос-Анджелеса і заявила, що не підтримує опікунства свого батька. Співачка заявила, що її примушували працювати, забороняли користуватися власними грошима і примушували приймати медикаменти, які могли завдати шкоду її психічному і фізичному здоров’ю.

Американська співачка Брітні Спірс з 2008 року залишається під жорстким опікунством свого батька через нібито психічні проблеми. Понад 109 тис. людей підписали петицію у Білий Дім з вимогою відкликати опікунство над Брітні, і понад 190 тис. осіб підписали петицію з вимогою повернути співачці право призначити власного адвоката.