Руслан Коцаба. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156616-televiziynyka-z-kanalu-medvedchuka-oblyly-zelenkou-foto-video.html

Ракурс

Руслан Коцаба, ведучий із каналу «Перший незалежний» Віктора Медведчука, заявив, що на нього напали на вокзалі в Івано-Франківську та облили зеленкою.

Інцидент стався на вокзальному пероні близько 00.30. Телевізійник заявляє, що був змушений звернутися в лікарню і відкласти заплановані зустрічі. Про це він написав у своєму Facebook.

Зустріли Коцабу на вокзалі члени місцевих політичних рухів". У Telegram вони пишуть, що кожна зустріч із Коцабою в Івано-Франківську «закінчується завжди привітно та кольорово». Напад пояснюють його співучастю в антиукраїнській інформаційній кампанії Росії.

Як відомо, Коцаба відомий своєю сумнівною кар'єрою. У часи російсько-української війни він проводив «антивоєнний» телеміст із «громадськістю» окупованої частини Луганської області й виступав на росТБ нібито «на захист України». Працював «стрімером» каналу Віктора Медведчука «112-Україна».

Правоохоронці відкрили справу проти Коцаби за статтею про державну зраду. Уже невдовзі канал «112-Україна» офіційно заявив, що розірвав договір із журналістом і не підтверджував того, що Коцаба їздив на Донбас за їхнім редакційним завданням. У суді зазначили, що Коцаба на замовлення росіян готував знімання антивоєнної акції на Прикарпатті. У березні 2015 року його звинуватили в державній зраді.

Того ж року міськсуд Івано-Франківська визнав Коцабу винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ й засудив на 3,6 року позбавлення волі. У липні 2016 року суд підтримав апеляцію його адвокатів і випустив засудженого. Після 524 днів він вийшов на волю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Маргарита Симоньян, керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today та головна редакторка «Россия сегодня», запросила на роботу українських журналістів із закритих телеканалів, пов’язаних із кумом Путіна Віктором Медведчуком — «112 Україна», ZIK і NewsOne.