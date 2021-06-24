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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский ввел санкции против российских банков на оккупированных территориях

24 июн 2021, 17:58
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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал президентский указ № 264/2021, датированный 24 июня, которым вводится и действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня 2021 года о введении санкций против российских банков, работающих на временно оккупированных территориях.

Этот указ опубликован на сайте Офиса президента.

Соответствующие санкции вводятся на трехлетний срок.

Под санкции попали 55 банков, среди них:


  • «Сбербанк России»;
  • «Банк Москвы»;
  • «Газпром Банк»;
  • «Акционерный банк «Россия»;
  • «Банк ВТБ 24».

Также санкции введены против трех физических лиц:

  • Александра Аннекова — основателя акционерного общества «Севастопольский морской банк»;
  • Лидии Аннековой — основательницы акционерного общества «Севастопольский морской банк»;
  • Романа Святого — судебного пристава-исполнителя так называемого «Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым».

Источник: Ракурс


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