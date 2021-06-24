Зеленский ввел санкции против российских банков на оккупированных территориях

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n156573-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-rossiyskih-bankov-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал президентский указ № 264/2021, датированный 24 июня, которым вводится и действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня 2021 года о введении санкций против российских банков, работающих на временно оккупированных территориях.

Этот указ опубликован на сайте Офиса президента.

Соответствующие санкции вводятся на трехлетний срок.

Под санкции попали 55 банков, среди них:

«Сбербанк России»;

«Банк Москвы»;

«Газпром Банк»;

«Акционерный банк «Россия»;

«Банк ВТБ 24».

Также санкции введены против трех физических лиц: