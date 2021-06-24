Зеленский ввел санкции против российских банков на оккупированных территориях

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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский ввел санкции против российских банков на оккупированных территорияхhttps://racurs.ua/n156573-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-rossiyskih-bankov-na-okkupirovannyh-territoriyah.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, подписал президентский указ № 264/2021, датированный 24 июня, которым вводится и действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня 2021 года о введении санкций против российских банков, работающих на временно оккупированных территориях.
Этот указ опубликован на сайте Офиса президента.
Соответствующие санкции вводятся на трехлетний срок.
Под санкции попали 55 банков, среди них:
- «Сбербанк России»;
- «Банк Москвы»;
- «Газпром Банк»;
- «Акционерный банк «Россия»;
- «Банк ВТБ 24».
Также санкции введены против трех физических лиц:
- Александра Аннекова — основателя акционерного общества «Севастопольский морской банк»;
- Лидии Аннековой — основательницы акционерного общества «Севастопольский морской банк»;
- Романа Святого — судебного пристава-исполнителя так называемого «Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым».
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