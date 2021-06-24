Киркоров записал видео в ответ на включение в «черный список»

Филипп Киркоров, фото: социальные сети

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Ракурс

Филипп Киркоров, известный российский певец, отреагировал на недавнюю новость о включении его в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Он записал видеоролик, в котором обвинил украинских чиновников в намерениях «набрать себе бонусов» такими действиями. Соответствующее видео опубликовано на странице Киркорова в социальной сети Instagram.

Я должен сказать спасибо этим людям, ведь их запреты помогают мне становиться популярнее. На самом деле запретили не Киркорова, а Россию, ненависть к которой захлестывает. Если Киркоров становится угрозой для государства, то это государство можно только пожалеть, — уверен Киркоров.

Также Киркоров напомнил, что ему было присвоено звание народного артиста Украины (в 2008 году, за участие продюсировании успешного выступления Ани Лорак на Евровидении).

Внесение в черный список Украины народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд. Но в мире много такого сейчас, — заявил Киркоров. — Такие недалекие чиновники не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей.

Включение Киркорова в «черный список» прокомментировали также и в СБУ. В ведомстве отмечают, что основаниями стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления российского певца, в которых он высказывался в поддержку аннексии Россией украинского Крыма, сообщает агентство «Укринформ».

Он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска. У СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации, — подчеркивают в СБУ.

Напомним, в «черный список» Киркорова включили 22 июня.

Источник: «Укринформ».