Кіркоров записав відео у відповідь на включення до «чорного списку»

Філіп Кіркоров, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n156572-kirkorov-zapysav-video-u-vidpovid-na-vkluchennya-do-chornogo-spysku.html

Ракурс

Філіп Кіркоров, відомий російський співак, відреагував на нещодавню новину про включення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Він записав відеоролик, у якому звинуватив українських чиновників у намірах «набрати собі бонусів» такими діями. Відповідне відео оприлюднене на сторінці Кіркорова в соціальній мережі Instagram.

Я маю сказати спасибі цим людям, адже їхні заборони допомагають мені ставати популярнішим. Насправді заборонили не Кіркорова, а Росію, ненависть до якої захльостує. Якщо Кіркоров стає загрозою для держави, то цю державу можна лише пожаліти, — впевнений Кіркоров.

Також Кіркоров нагадав, що йому було присвоєне звання народного артиста України (у 2008 році, за участь продюсуванні успішного виступу Ані Лорак на Євробаченні).

Внесення до чорного списку України народного артиста України — це вже звучить як абсурд. Але в світі такого багато зараз, — заявив Кіркоров. — Такі недалекі чиновники не знають та не розуміють, що творчість нині не заборониш, музику не закриєш папірцем або кордоном.

Включення Кіркорова до «чорного списку» прокоментували також і в СБУ. У відомстві зазначають, що підставами стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви російського співака, у яких він висловлювався на підтримку анексії Росією Українського Криму, повідомляє агентство «Укрінформ».

Він регулярно виступав у АР Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску. У СБУ є докази, що Філіп Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації, — наголошують в СБУ.

Нагадаємо, до «чорного списку» Кіркорова включили 22 червня.

Джерело: «Укрінформ»