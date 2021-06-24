Рейтинг партій — за кого готові голосувати українці (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n156571-reytyng-partiy-za-kogo-gotovi-golosuvaty-ukrayinci-spysok.htmlРакурс
Новий рейтинг партій свідчить про лідерство «Слуги народу». За неї віддати свій голос готові 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.
Водночас за партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос 12% і 19% респондентів відповідно. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.
За партію «Опозиційна платформа — За життя» проголосували б 10% всіх опитаних і 15% людей, які візьмуть учать у виборах.
Далі в рейтингу розташувалися:
- «Батьківщина» — 7% і 10,5%;
- «Сила і честь» — 4% і 6%;
- «Українська стратегія Гройсмана» — 2% і 4%;
- «Громадянська позиція» — 2% і 3%;
- «Свобода» — 2% і 3%;
- Радикальна партія Олега Ляшка — 2% і 2,5%;
- «УДАР Віталія Кличка» — 1% і 2%;
- «Опозиційний блок» — 1% і 1%;
- «Голос» — 1% і 1%;
- «партія Шарія» — 1% і 1%.
Дослідження проводилося з 11 по 16 червня методом інтерв’ю «обличчям до обличчя». У ньому взяли участь 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій.
Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками, її теоретична похибка не перевищує 2,3%.
Опитування провели на замовлення проекту, що фінансується представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг чинного президента Володимира Зеленського наразі настільки високий, що соціологи прогнозують йому безумовну перемогу у другому турі виборів за умови суперництва з основними конкурентами.