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Ракурс
Рейтинг партій – за кого готові голосувати українці. Фото: Укрінформ

Рейтинг партій — за кого готові голосувати українці (СПИСОК)

24 чер 2021, 17:13
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Новий рейтинг партій свідчить про лідерство «Слуги народу». За неї віддати свій голос готові 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Водночас за партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос 12% і 19% респондентів відповідно. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

За партію «Опозиційна платформа — За життя» проголосували б 10% всіх опитаних і 15% людей, які візьмуть учать у виборах.

Далі в рейтингу розташувалися:

  • «Батьківщина» — 7% і 10,5%;
  • «Сила і честь» — 4% і 6%;
  • «Українська стратегія Гройсмана» — 2% і 4%;
  • «Громадянська позиція» — 2% і 3%;
  • «Свобода» — 2% і 3%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка — 2% і 2,5%;
  • «УДАР Віталія Кличка» — 1% і 2%;
  • «Опозиційний блок» — 1% і 1%;
  • «Голос» — 1% і 1%;
  • «партія Шарія» — 1% і 1%.

Дослідження проводилося з 11 по 16 червня методом інтерв’ю «обличчям до обличчя». У ньому взяли участь 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій.

Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками, її теоретична похибка не перевищує 2,3%.


Опитування провели на замовлення проекту, що фінансується представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг чинного президента Володимира Зеленського наразі настільки високий, що соціологи прогнозують йому безумовну перемогу у другому турі виборів за умови суперництва з основними конкурентами.

Джерело: Ракурс


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