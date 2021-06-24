Рейтинг партий – за кого готовы голосовать украинцы. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n156571-reyting-partiy-za-kogo-gotovy-golosovat-ukraincy-spisok.html

Ракурс

Новый рейтинг партий свидетельствует о лидерстве «Слуги народа». Ей отдать свой голос готовы 18% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

В то же время за партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос 12% и 19% респондентов соответственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы 10% всех опрошенных и 15% человек, которые примут участие в выборах.

Далее в рейтинге расположились:

«Батькивщина» — 7% и 10,5%;

«Сила и честь» — 4% и 6%;

«Украинская стратегия Гройсмана» — 2% и 4%;

«Гражданская позиция» — 2% и 3%;

«Свобода» — 2% и 3%;

Радикальная партия Олега Ляшко — 2% и 2,5%;

«УДАР Виталия Кличко» — 1% и 2%;

«Оппозиционный блок» — 1% и 1%;

«Голос» — 1% и 1%;

«партия Шария» — 1% и 1%.

Исследование проводилось с 11 по 16 июня методом интервью «лицом к лицу». В нем приняли участие 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий.

Выборка репрезентирует взрослое население по основным социально-демографическим показателям, ее теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Опрос провели по заказу проекта, финансируемого представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг действующего президента Владимира Зеленского пока настолько высок, что социологи прогнозируют ему безусловную победу во втором туре выборов при условии соперничества с основными конкурентами.