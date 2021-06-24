Зеленський запровадив санкції проти російських банків на окупованих територіях

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n156573-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-rosiyskyh-bankiv-na-okupovanyh-terytoriyah.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав президентський указ № 264/2021, датований 24 червня, яким вводиться і дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 18 червня 2021 року про запровадження санкцій проти російських банків, які працюють на тимчасово окупованих територіях.

Цей указ опублікований на сайті Офісу президента.

Відповідні санкції запроваджуються на трирічний термін.

Під санкції потрапили 55 банків, серед них:

«Сбербанк Росії»;

«Банк Москви»;

«Газпром Банк»;

«Акціонерний банк «Росія»;

«Банк ВТБ 24».

Також санкції запроваджені проти трьох фізичних осіб: