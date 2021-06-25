Кремль назвав нові санкції Києва спробою зірвати зустріч Путіна і Зеленського, фото — DW

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Ракурс

В Росії почали шантажувати Україну відмовою Путіна зустрічатися із Зеленським. Цього разу в нагоді Кремлю стали нові санкції Києва щодо російських компаній і кількох фізосіб.

Їх (санкції — «Ракурс») можна зрозуміти тільки в тому випадку, якщо це є спробою не допустити двосторонню зустріч президентів РФ і України, — заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

24 червня Київ відновив і оголосив нові санкції щодо різних російських компаній, фізичних і юридичних осіб.

Якщо розглядати ці кроки як підготовка грунту для двосторонньої зустрічі, то, звичайно, виникає багато питань. Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю, щоб жодним чином її не допустити, то можна зрозуміти кроки Києва, — сказав Пєсков журналістам.

На його думку, в діях української влади багато незрозумілого. Він здивований тим, що Київ зацікавлений ​​в продовженні транзиту газу і карає санкціями главу «Газпрома» Олексія Міллера.

А хто буде підписувати контракт? З ким вести переговори? — заявив представник Кремля.

Пєсков ухилився від прямої відповіді щодо корекції Росією позиції щодо України, аби поліпшити відносини з Євросоюзом.

Що таке українське питання? Це Донбас. Україна вважає, що це Донбас і Крим. Але Крим не обговорюється з боку Росії. Тут нічого переглядати, обговорювати і говорити. Донбас — внутриукраїнська проблема. Росія бере участь в форматі, який працює з метою допомогти Україні вирішити цю внутріукраїнську проблему, — заявив Пєсков.

Спікер Путіна уточнив, що йдеться про мінський комплекс заходів.

Нагадаємо, що 24 червня президент України підписав указ про запровадження санкцій проти російських банків, які працюють на тимчасово окупованих територіях. Відповідні санкції запроваджуються на трирічний термін. Під санкції потрапили 55 банків.

У травні представники Києва та Москви повідомляли про можливість саміту обох президентів.