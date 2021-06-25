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Юг Италии страдает от жары, фото: Іlmessaggero
Жара из Сахары «поджарила» юг Италии (ФОТО)https://racurs.ua/n156619-jara-iz-sahary-podjarila-ug-italii-foto.htmlРакурс
Пик жары ожидается на юге Италии — во многих регионах температура будет находиться на уровне около +40°, в некоторых регионах — почти +45°.
В то же время на севере страны температурные условия менее экстремальные. По словам синоптиков, Италия «разделена на две части», потому что на над Южной Европой сталкиваются горячие и прохладные воздушные потоки, сообщает издание The Local.
Отмечается, что на юге Италии высокая влажность и пыльное небо создали удушающие условия по прибытии на этой неделе теплых потоков воздуха из Северной Африки.
Жаркими регионами сейчас являются Сицилия, Калабрия и Апулия, причем власти Сицилии уже 23 июня сообщали, что в некоторых районах острова температура достигла +44,5 °.
С завтрашнего дня, 26 июня, ожидается небольшое снижение температуры на севере и в центре страны, а с воскресенья, 27 июня, — и на юге Италии.
Напомним, в Украине на 25 июня синоптики объявили штормовое предупреждение.
Источник: The Local
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