Юг Италии страдает от жары, фото: Іlmessaggero

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Пик жары ожидается на юге Италии — во многих регионах температура будет находиться на уровне около +40°, в некоторых регионах — почти +45°.

В то же время на севере страны температурные условия менее экстремальные. По словам синоптиков, Италия «разделена на две части», потому что на над Южной Европой сталкиваются горячие и прохладные воздушные потоки, сообщает издание The Local.

Отмечается, что на юге Италии высокая влажность и пыльное небо создали удушающие условия по прибытии на этой неделе теплых потоков воздуха из Северной Африки.

Жаркими регионами сейчас являются Сицилия, Калабрия и Апулия, причем власти Сицилии уже 23 июня сообщали, что в некоторых районах острова температура достигла +44,5 °.

С завтрашнего дня, 26 июня, ожидается небольшое снижение температуры на севере и в центре страны, а с воскресенья, 27 июня, — и на юге Италии.

Напомним, в Украине на 25 июня синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: The Local