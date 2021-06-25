Из-за штамма «Дельта» в Минздраве подумывают привить подростков. Фото: Istock

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Ракурс

Вакцинация в Украине может стать доступной для подростков из-за индийского штамма коронавируса «Дельта».

Эта разновидность коронавируса способна быстро поражать молодежь, поэтому в Минздраве рассмотрят возможность иммунизации несовершеннолетних. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он заявил, что вакцина, которая сейчас есть в Украине, рекомендована для граждан в возрасте от 18 лет, однако в конце месяца уже запланировано заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации. Она рассмотрит вопрос смещения этих возрастных норм к более ранним.

Мы получили данные, что молодые люди переносят довольно неплохо эту вакцину. В ближайшее время это может быть рекомендовано, — рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.



По его словам, пока нет данных об эффективности всех вакцин против штамма «Дельта». Известно, что препарат производителя Pfizer защищает от этого варианта болезни на 90−91%. По поводу эффективности других вакцин Минздрав пока собирает данные.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина выходит на новую угрозу, обусловленную «Дельтой», неплохо подготовленной. По словам врача-эпидемиолога Натальи Виноград, в Украине оказалась эффективной мягкая схема противоэпидемических мероприятий.