Кабмин изменил условия карантина из-за индийского штамма «Дельта»

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Ракурс

Условия прохождения карантина в Украине изменились из-за индийского штамма коронавируса.

В первую очередь будет контролироваться состояние здоровья людей, прибывших из стран, где распространен дельта-штамм. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В пунктах пропуска через государственную границу развернут пункты тестирования. Оно будет обязательным для иностранцев, прибывших из Индии, Великобритании, России и Португалии. При наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину.

Граждане Украины, прибывшие из этих стран, также будут проходить экспресс-тестирование непосредственно в пунктах пропуска. В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации. Новые нормы будут действовать со 2 июля.

Напомним, 23 июня стало известно, что в Украине подтверждены первые случаи индийского штамма коронавируса под названием «Дельта». Заразились два человека — 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, в Украину агрессивный штамм они привезли из России. Больные госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.

Министерство иностранных дел озвучило рекомендации гражданам Украины в связи с распространением агрессивного штамма COVID-19 «Дельта». Украинцам рекомендуют не посещать Индию, Великобританию, Португалию и Российскую Федерацию до полной стабилизации эпидемической ситуации.

По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем британский штамм, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.