Мітинг під офісом Зеленського влаштували активісти через «вагнерівців». Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n156718-mityng-pid-ofisom-zelenskogo-vlashtuvaly-aktyvisty-cherez-vagnerivciv-video.html

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Мітинг біля Офісу президента України 28 червня влаштували активісти певних політичних сил.

Люди, які сьогодні прийшли на Банкову, винуватять чинного главу держави у зриві спецоперації із затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Активісти оголосили Зеленському «підозру» у державній зраді. Про це повідомлялося на сторінці спільноти «Рух опору капітуляції» та партії «Демократична сокира» у Facebook.

Участь у мітингу беруть близько 500 осіб, майорять прапори «Національного корпусу» та «Демократичної сокири». На мітингу присутній художник Сергій Поярков, екс-нардеп Андрій Тетерук та Маруся Звіробій. Кілька десятків правоохоронців охороняють громадський порядок.

У руках мітингувальники тримають плакати з написами: «Скоро сядеш», «Єрмака у Сибір», «Зелю геть», «111 стаття. Зе, готуйся». На паркані перед сходинками, що ведуть в ОП, прикріпили роздруківку «підозри» Зеленському в держзраді у зв’язку з операцією із затримання в Мінську групи «вагнерівців».

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на «1+1» заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо бойовиків «Вагнера».

Нагадаємо, нардепи від «Голосу» та «Євросолідарності» заявили про державну зраду президента України Володимира Зеленського через зрив спецоперації по затриманню представників ПВК «Вагнера». Вони вимагають якнайшвидше розпочати розслідування.