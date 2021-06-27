День Конституции отмечают в Украине. Фото: УНИАН

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День Конституции 2021 празднуют в Украине. Это — единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Конституция является основным законом страны, который гарантирует каждому гражданину права и свободы, а также определяет политическое устройство государства. День Конституции Украины — один из главных государственных праздников.

Этот праздник украинцы отмечают 28 июня. День Конституции является официальным выходным днем. В 2021 году праздник приходится на понедельник.

Конституция Украины была принята депутатами Верховной Рады 28 июня 1996 года после непрерывной и напряженной ночи. Голосование проходило по каждой статье в отдельности и целыми разделами. В 9.18 утра 28 июня 1996 года за Конституцию Украины проголосовали в целом. 321 голос (из 300 необходимых) нардепы отдали за принятие Основного Закона Украины.

В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждалась новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

Международное сообщество называло украинскую Конституцию одной из самых демократичных в мире.

Согласно Конституции, Украина — суверенное и независимое, социальное и правовое государство. Украина — унитарное государство, ее территория в пределах границы является целостной и неприкосновенной. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Государственным языком в Украине является украинский. Президент Украины является главой государства и выступает от его имени. Президент является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.