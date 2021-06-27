День Конституції святкують в Україні. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n156694-den-konstytuciyi-svyatkuut-v-ukrayini.html

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День Конституції 2021 святкують в Україні. Це — єдине державне свято, яке закріплене в самій Конституції.

Конституція є основним законом країни, який гарантує кожному громадянину права і свободи, а також визначає політичний устрій держави. День Конституції України — одне з головних державних свят країни.

Це свято українці відзначають 28 червня. День Конституції є офіційним вихідним днем. У 2021 році свято припадає на понеділок.

Конституція України була ухвалена депутатами Верховної Ради 28 червня 1996 року після безперервної й напруженої ночі. Голосування відбувалося за кожною статтею окремо й цілими розділами. О 9.18 ранку 28 червня 1996 року за Конституцію України проголосували загалом. 321 голос (з 300 необхідних) нардепи віддали за ухвалення Основного Закону України.

У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі України.

Міжнародна спільнота називала українську Конституцію однією з найдемократичніших у світі.

Згідно з Конституцією, Україна — суверенна й незалежна, соціальна і правова держава. Україна — унітарна держава, її територія в межах кордону є цілісною й недоторканною. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Державною мовою в Україні є українська. Президент України є главою держави і виступає від його імені. Президент — є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.