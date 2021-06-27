РФ назвала умову залучення США до переговорів щодо Донбасу

Рябков. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n156693-rf-nazvala-umovu-zaluchennya-ssha-do-peregovoriv-schodo-donbasu.html

Ракурс

Російська Федерація нібито згодна на залучення Сполучених Штатів Америки (США) до переговорів у нормандському форматі.

Країна-агресор допускає таку можливість, але лише з урахуванням однієї умови. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає DW.

Він заявив, що раніше вже були процеси у яких допускали залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі, але тепер умовою для появи США в нормандському форматі Росія вважає необхідність країни «впливати» на Україну та змушувати Київ виконувати мінські домовленості.

Питання в тому, наскільки здатні наші американські колеги відігравати конструктивну роль. Тобто наскільки вони розуміють, що без відомих кроків із боку Києва не вийде зрушити з місця весь цей процес, — заявив чиновник.

Представник російського МЗС заявив, що наразі ніякі конкретні обговорення щодо підключення США до нормандського формату не відбуваються. Він додав, що наразі американцям там «робити нічого».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що переговори щодо війни на Донбасі залишаються заблокованими.

Джерело: DW