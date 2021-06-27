РФ назвала условие привлечения США к переговорам по Донбассу

Рябков. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n156693-rf-nazvala-uslovie-privlecheniya-ssha-k-peregovoram-po-donbassu.html

Ракурс

Российская Федерация якобы согласна на привлечение Соединенных Штатов Америки (США) к переговорам в нормандском формате.

Страна-агрессор допускает такую возможность, но только при одном условии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает DW.

Он заявил, что ранее уже были процессы в которых допускали привлечение США к урегулированию ситуации на Донбассе, но теперь условием для появления США в нормандском формате Россия считает необходимость «влиять» на Украину, и заставлять Киев выполнять минские договоренности.

Вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс, — заявил чиновник.

Представитель российского МИД заявил, что пока никакие конкретные обсуждения по подключению США к нормандскому формату не проходят. Он добавил, что сейчас американцам там «делать нечего».

Напомним, ранее мы сообщали, что переговоры по войне на Донбассе остаются заблокированными.

Источник: DW