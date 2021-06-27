Ялта. Фото: УП

https://racurs.ua/n156692-potop-v-yalte-okkupanty-evakuiruut-ludey-i-zapreschaut-kupatsya.html

Ракурс

Потоп в Ялте не прекращается — город снова затопило после вчерашнего дождя. Так называемый мэр города Янина Павленко заявила о подготовке к эвакуации населения из зон подтопления в городе.

В Ялте снова объявили штормовое предупреждение, ожидаются мощные ливни. Об этом представительница оккупационной власти написала в своем Facebook.

У нас снова штормовое (предупреждение, — ред.). Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Сады пока закрыты. В море купаться запрещено, — заявила Павленко.



Она добавила, что со второй половины 27 июня и весь день 28 июня ожидаются сильные дожди и поднятие уровня воды в реках от 50 сантиметров до полутора метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дождь в Ялте снова затопил улицы и превратил город в крымскую «Венецию». В первой половине субботы, 26 мая, уровень воды поднялся на высоту легковых авто.