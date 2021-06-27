Ялта. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156692-potop-u-yalti-okupanty-evakuuut-ludey-i-zaboronyaut-kupatysya.html

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Потоп у Ялті не припиняється — місто знову затопило після вчорашнього дощу. Так званий мер міста Яніна Павленко заявила про підготовку до евакуації населення із зон підтоплення в місті.

У Ялті знову оголосили штормове попередження, очікуються потужні зливи. Про це представниця окупаційної влади написала у своєму Facebook.

У нас знову штормове (попередження, — ред.). Прогнозуються зливи. Є загроза підтоплень і сходження селів. Сади поки закриті. У морі купатися заборонено, — заявила Павленко.



Вона додала, що починаючи з другої половини 27 червня і весь день 28 червня очікуються сильні дощі та підняття рівня води в річках від 50 сантиметрів до півтора метра.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дощ у Ялті знову затопила вулиці та перетворив місто в кримську «Венецію». У першій половині суботи, 26 травня, рівень води піднявся на висоту легкових авто.