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Ракурс
Ялта. Фото: УП

Потоп у Ялті — окупанти евакуюють людей і забороняють купатися

27 чер 2021, 19:44
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Потоп у Ялті не припиняється — місто знову затопило після вчорашнього дощу. Так званий мер міста Яніна Павленко заявила про підготовку до евакуації населення із зон підтоплення в місті.

У Ялті знову оголосили штормове попередження, очікуються потужні зливи. Про це представниця окупаційної влади написала у своєму Facebook.

У нас знову штормове (попередження, — ред.). Прогнозуються зливи. Є загроза підтоплень і сходження селів. Сади поки закриті. У морі купатися заборонено, — заявила Павленко.


Вона додала, що починаючи з другої половини 27 червня і весь день 28 червня очікуються сильні дощі та підняття рівня води в річках від 50 сантиметрів до півтора метра.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дощ у Ялті знову затопила вулиці та перетворив місто в кримську «Венецію». У першій половині суботи, 26 травня, рівень води піднявся на висоту легкових авто.

Джерело: Ракурс


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