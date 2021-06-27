Новий небезпечний вірус у кажанів знайшли в Індії

Кажан. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156691-novyy-nebezpechnyy-virus-u-kajaniv-znayshly-v-indiyi.html

Ракурс

Вірус в Індії виявили в кажанів — він є дуже небезпечним для людини. Нова смертельна інфекція дістала назву Ніпах (Nipah virus).

Вперше його знайшли у двох видів кажанів у Махараштрі. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому Індійською радою медичних досліджень і Національним інститутом вірусології.

Інфекція відома тим, що зазвичай виникає в кажанів, але передається людині. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) включила його в першу десятку найнебезпечніших вірусів.

Вірус передається людям через фрукти, на які потрапила слина хворої тварини. Від нього наразі немає ліків або вакцини, а рівень смертності дуже високий. Вчені зазначають, що смертність від цього вірусу складає від 65 до 100%.

Починаючи з весни 2020 року дослідники завдяки мережам зловили 65 кажанів видів Rousettus leschenaultii та Pipistrellus Pipistrellus. Вони виявили в них позитивний результат на РНК NiV і антитіла до вірусу Ніпах.

Спалахи, високий рівень смертності, передача від людини до людини та брак ефективних вакцин/противірусних препаратів викликають в Індії серйозну заклопотаність, оскільки місця скупчення кажанів дуже поширені в районах, де проживає багато людей, — йдеться в дослідженні.



Дослідники повідомляють, що це відкриття потрібно вивчати, оскільки тварин було спіймано мало для більш ретельних аналізів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити китайським вченим — вони відшукали низку нових коронавірусів у кажанів. Один із них є генетично дуже близьким до SARS-CoV—2, який викликає коронавірус.