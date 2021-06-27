Новый опасный вирус у летучих мышей обнаружили в Индии

Летучая мышь. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156691-novyy-opasnyy-virus-u-letuchih-myshey-obnarujili-v-indii.html

Ракурс

Вирус в Индии обнаружили у летучих мышей — он очень опасно для человека. Новая смертельная инфекция получила название Нипах (Nipah virus).

Впервые его обнаружили у двух видов летучих мышей в Махараштре. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Индийским советом медицинских исследований и Национальным институтом вирусологии.

Инфекция известна тем, что обычно возникает у летучих мышей, но передается человеку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила его в первую десятку самых опасных вирусов.

Вирус передается людям через фрукты, на которые попала слюна больного животного. От него пока нет лекарства или вакцины, а уровень смертности очень высок. Ученые отмечают, что смертность от этого вируса составляет от 65 до 100%.

Начиная с весны 2020 года исследователи с помощью сетей поймали 65 летучих мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus. Они обнаружили у них положительный результат на РНК NiV и антитела к вирусу Нипах.

Вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную обеспокоенность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей, — говорится в исследовании.



Исследователи сообщают, что это открытие нужно изучать, поскольку животных были пойманы в чрезвычайно малом количестве для более тщательных анализов.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать китайским ученым — они нашли ряд новых коронавирусов у летучих мышей. Один из них является генетически очень близким к SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус.