Почему Киркорова исключили из «черного списка», объяснила СБУ

СБУ. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n156690-pochemu-kirkorova-iskluchili-iz-chernogo-spiska-obyasnila-sbu.html

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Филипп Киркоров, российский певец, был исключен из «черного списка» — ему снова разрешили посещать Украину.

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала исключить певца из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии «Украинской правде».

В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины требует дополнительной обработки по этому вопросу, — отметили в СБУ.



Напомним, ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров больше не угрожает национальной безопасности Украины, считают в Службе безопасности Украины. Российского певца исключили из «черного списка».

Источник: Украинская правда