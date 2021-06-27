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Ракурс
СБУ. Фото: пресс-служба

Почему Киркорова исключили из «черного списка», объяснила СБУ

27 июн 2021, 18:48
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Филипп Киркоров, российский певец, был исключен из «черного списка» — ему снова разрешили посещать Украину.

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала исключить певца из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии «Украинской правде».

В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины требует дополнительной обработки по этому вопросу, — отметили в СБУ.


Напомним, ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров больше не угрожает национальной безопасности Украины, считают в Службе безопасности Украины. Российского певца исключили из «черного списка».

Источник: Украинская правда

Источник: Ракурс


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