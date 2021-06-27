Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Филипп Киркоров. Фото: Ракурс

Филипп Киркоров больше не угрожает нацбезопасности Украины

27 июн 2021, 16:10
999

Филипп Киркоров больше не угрожает национальной безопасности Украины, считают в Службе безопасности Украины (СБУ).


Российского певца исключили из «черного» списка. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Министерства культуры Украины.

Пост Минкульта. Скриншот: пресс-служба Министерство культуры Украины заявило, что получило письмо от СБУ, в котором спецслужбисты попросили исключить Киркорова из списка. Причину исключения, в частности, в СБУ не назвали.

Напомним, ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров, гражданин РФ и народный артист Украины, был объявлен лицом, угрожающим национальной безопасности Украины. Артиста, который называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров, приказом Министерства культуры и информационной политики Украины 22 июня включили в данный перечень.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров