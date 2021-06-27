Филипп Киркоров больше не угрожает нацбезопасности Украины

Филипп Киркоров. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n156684-filipp-kirkorov-bolshe-ne-ugrojaet-nacbezopasnosti-ukrainy.html

Ракурс

Филипп Киркоров больше не угрожает национальной безопасности Украины, считают в Службе безопасности Украины (СБУ).

Российского певца исключили из «черного» списка. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Министерства культуры Украины.



Министерство культуры Украины заявило, что получило письмо от СБУ, в котором спецслужбисты попросили исключить Киркорова из списка. Причину исключения, в частности, в СБУ не назвали.

Напомним, ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров, гражданин РФ и народный артист Украины, был объявлен лицом, угрожающим национальной безопасности Украины. Артиста, который называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров, приказом Министерства культуры и информационной политики Украины 22 июня включили в данный перечень.