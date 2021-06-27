Філіп Кіркоров більше не загрожує нацбезпеці України

Філіп Кіркоров. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n156684-filip-kirkorov-bilshe-ne-zagrojuie-nacbezpeci-ukrayiny.html

Ракурс

Філіп Кіркоров більше не загрожує національній безпеці України, вважають у Службі безпеки України (СБУ).

Російського співака виключили з «чорного» списку. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба Міністерства культури України.





Міністерство культури України заявило, що дістало лист від СБУ, у якому спецслужбовці попрохали виключити Кіркорова зі списку. Причину виключення, зокрема, у СБУ не назвали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров, громадянин РФ та народний артист України, був оголошений особою, яка загрожує національній безпеці України. Артиста, який називав український Крим «російським» та незаконно відвідував півострів, наказом Міністерства культури та інформаційної політики України 22 червня включили до згаданого переліку.