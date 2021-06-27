«ПриватБанк» повернув гроші клієнтам після технічного збою

"ПриватБанк". Фото: ПриватБанк

https://racurs.ua/ua/n156683-pryvatbank-povernuv-groshi-kliientam-pislya-tehnichnogo-zbou.html

Ракурс

«ПриватБанк» повернув гроші клієнтам після масштабного технічного збою. До цього в користувачів банку масово знімалися кошти та списувалися в кредитний ліміт, а також некоректно показувалися суми на рахунку.

Керівництво фінустанови заявляє, що роботу системи повністю відновлено. Про це повідомляє прес-служба «ПриватБанку».





Повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту, — заявили в прес-службі банку.



Там зазначили, що докладуть усіх зусиль, щоби більше таких ситуацій не траплялося. Там перепросили за тимчасові незручності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «ПриватБанк» списував кошти з клієнтів через масштабний технічний збій. Клієнти державного банку скаржилися на подвійні списання коштів із платіжних карт. «У мінус» потрапляли навіть ті картки, на яких не підключений кредитний ліміт.