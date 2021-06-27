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Ракурс
"ПриватБанк". Фото: ПриватБанк

«ПриватБанк» повернув гроші клієнтам після технічного збою

27 чер 2021, 15:46
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«ПриватБанк» повернув гроші клієнтам після масштабного технічного збою. До цього в користувачів банку масово знімалися кошти та списувалися в кредитний ліміт, а також некоректно показувалися суми на рахунку.

Керівництво фінустанови заявляє, що роботу системи повністю відновлено. Про це повідомляє прес-служба «ПриватБанку».

Допис "ПриватБанку". Скріншот: Facebook

Повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту, — заявили в прес-службі банку.


Там зазначили, що докладуть усіх зусиль, щоби більше таких ситуацій не траплялося. Там перепросили за тимчасові незручності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «ПриватБанк» списував кошти з клієнтів через масштабний технічний збій. Клієнти державного банку скаржилися на подвійні списання коштів із платіжних карт. «У мінус» потрапляли навіть ті картки, на яких не підключений кредитний ліміт.

Джерело: Ракурс


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