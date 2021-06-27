«ПриватБанк» вернул деньги клиентам после технического сбоя

"ПриватБанк". Фото: ПриватБанк

https://racurs.ua/n156683-privatbank-vernul-dengi-klientam-posle-tehnicheskogo-sboya.html

Ракурс

«ПриватБанк» вернул деньги клиентам после масштабного технического сбоя. До этого у пользователей банка массово снимались средства и списывались в кредитный лимит, а также некорректно показывались суммы на счету.

Руководство финучреждения заявляет, что работа системы полностью восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».





Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту, — заявили в пресс-службе банка.



Там отметили, что приложат все усилия, чтобы больше таких ситуаций не случалось. В банке извинились за временные неудобства.

Напомним, ранее мы сообщали, что «ПриватБанк» списывал средства с клиентов из-за масштабного технического сбоя. Клиенты государственного банка жаловались на двойные списания средств с платежных карт. «В минус» попадали даже те карточки, на которых не подключен кредитный лимит.