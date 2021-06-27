Василий Ломаченко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n156682-patriot-sdulsya-lomachenko-raskritikovali-za-ukrainskiy-flag.html

Ракурс

Василий Ломаченко, украинский боксер, возмутил фанатов своим поведением во время боя с японцем Масайоши Накатани.

Боксер проигнорировал государственные символы, и не использовал их после победы. Об этом заявил почетный президент футбольного клуба «Нива» Василий Вовк на своей странице в Facebook.

Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве… В том числе без флага Украины, символа нашего государства! Не было их (флагов — ред.) также во время пресс-конференции сразу после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарте этого боя мы видели флаги Казахстана, — написал Волк.

Отказ Ломаченко выступать с украинскими государственными символами возмутил и многочисленных фанатов спортсмена. Они заявили, что всегда болели за Ломаченко, поскольку он представлял Украину, но теперь у них возникли сомнения.

«От какой страны он выступал?», «Значит, Ломаченко — не украинский спортсмен. Манкурт», «Просто сдулся, «патриот», «С Ломаченко и Усиком все ясно. Их флаг — красный с серпом и молотом», — комментируют в соцсетях неприятный инцидент.



Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Ломаченко. Часть пользователей заявляют, что даже в России украинского боксера не поливают грязью так, как делают это украинские патриоты.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом в девятом раунде победил японца Масайоши Накатани.