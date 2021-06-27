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Ломаченко нокаутом победил Накатани, фото: Sport.ua

Ломаченко против Накатани — поединок завершился нокаутом (ВИДЕО)

27 июн 2021, 08:47
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Украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом в девятом раунде победил японца Масайоши Накатани.

Бой проходил в ночь на 27 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США), сообщает издание Sport.ua.

Отмечается, что несмотря на очень высокий рост Накатани (182 см против 173 см у Ломаченко) украинский спортсмен быстро приспособился и начал точно попадать с первых раундов, имея преимущество в скорости работы рук и ног. В то же время джеб японца не работал.

В конце первого раунда Ломаченко получил рассечение на лбу из-за столкновения головами, однако во время перерыва кровь остановили и особой роли в дальнейшем это не сыграло.

В пятом раунде Ломаченко зажал Накатани у канатов и отправил того в нокдаун.

В девятом раунде после мощной атаки Ломаченко рефери остановил бой. Это стало 15-й победой украинца на профессиональном ринге.

Бой в Лас-Вегасе стал первым поединком Ломаченко после прошлогоднего поражения от американца Теофимо Лопеса. Тогда Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе проиграл единогласным решением судей.


Источник: Sport.ua


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