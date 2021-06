Украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом в девятом раунде победил японца Масайоши Накатани.

Бой проходил в ночь на 27 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США), сообщает издание Sport.ua.

Отмечается, что несмотря на очень высокий рост Накатани (182 см против 173 см у Ломаченко) украинский спортсмен быстро приспособился и начал точно попадать с первых раундов, имея преимущество в скорости работы рук и ног. В то же время джеб японца не работал.

В конце первого раунда Ломаченко получил рассечение на лбу из-за столкновения головами, однако во время перерыва кровь остановили и особой роли в дальнейшем это не сыграло.

В пятом раунде Ломаченко зажал Накатани у канатов и отправил того в нокдаун.

В девятом раунде после мощной атаки Ломаченко рефери остановил бой. Это стало 15-й победой украинца на профессиональном ринге.

Бой в Лас-Вегасе стал первым поединком Ломаченко после прошлогоднего поражения от американца Теофимо Лопеса. Тогда Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе проиграл единогласным решением судей.

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. �



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct