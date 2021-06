Український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом у дев’ятому раунді переміг японця Масайоші Накатані.

Бій відбувався в ніч на 27 червня на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі (США), повідомляє видання Sport.ua.

Зазначається, що попри дуже високий зріст Накатані (182 см проти 173 см в Ломаченка) український спортсмен швидко пристосувався і почав точно влучати з перших раундів, маючи перевагу у швидкості роботи рук та ніг. Водночас джеб японця не працював.

Наприкінці першого ранду Ломаченко отримав розсічення на лобі через зіткнення головами, проте під час перерви кров зупинили і особливої ролі надалі це не зіграло.

У п’ятому раунді Ломаченко затиснув Накатані біля канатів і відправив того у нокдаун.

У дев’ятому раунді після потужної атаки Ломаченка рефері зупинив бій. Це стало 15-ю перемогою українця на професійному рингу.

Бій у Лас-Вегасі став першим поєдинком Ломаченка після торішньої поразки від американця Теофімо Лопеса. Тоді Ломаченко в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі програв за одноголосним рішенням суддів.

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. �



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct