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Ракурс
Ломаченко нокаутом переміг Накатані, фото: Sport.ua

Ломаченко проти Накатані — поєдинок завершився нокаутом (ВІДЕО)

27 чер 2021, 08:47
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Український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом у дев’ятому раунді переміг японця Масайоші Накатані.

Бій відбувався в ніч на 27 червня на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі (США), повідомляє видання Sport.ua.

Зазначається, що попри дуже високий зріст Накатані (182 см проти 173 см в Ломаченка) український спортсмен швидко пристосувався і почав точно влучати з перших раундів, маючи перевагу у швидкості роботи рук та ніг. Водночас джеб японця не працював.

Наприкінці першого ранду Ломаченко отримав розсічення на лобі через зіткнення головами, проте під час перерви кров зупинили і особливої ролі надалі це не зіграло.

У п’ятому раунді Ломаченко затиснув Накатані біля канатів і відправив того у нокдаун.

У дев’ятому раунді після потужної атаки Ломаченка рефері зупинив бій. Це стало 15-ю перемогою українця на професійному рингу.

Бій у Лас-Вегасі став першим поєдинком Ломаченка після торішньої поразки від американця Теофімо Лопеса. Тоді Ломаченко в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі програв за одноголосним рішенням суддів.


Джерело: Sport.ua


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