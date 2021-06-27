Василь Ломаченко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n156682-patriot-zduvsya-lomachenka-rozkrytykuvaly-cherez-ukrayinskyy-prapor.html

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Василь Ломаченко, український боксер, обурив фанатів своєю поведінкою під час бою з японцем Масайоші Накатані.

Боксер ігнорував державні символи та не використовував їх після перемоги. Про це заявив почесний президент футбольного клубу «Нива» Василь Вовк на своїй сторінці в Facebook.

Накатані важко покинув ринг, а Василю підняли руку як переможцю в самоті… У тому числі без прапора України, жодного символу нашої держави! Не було їх також під час прес-конференції відразу ж після бою. Що це? Можливо, такі вимоги організаторів? Хоча в андеркарті цього бою ми бачили прапори Казахстану, — написав Вовк.

Відмова Ломаченка виступати з українськими державними символами обурила й чисельних фанатів спортсмена. Вони заявили, що завжди вболівали за Ломаченка, оскільки він представляв Україну, але тепер у них виникли сумніви.

«Від якої країни він виступав?», «Значить, Ломаченко — не український спортсмен. Манкурт», «Просто здувся, «патріот», «З Ломаченком і Усиком все ясно. Їхній прапор — червоний з серпом і молотом», — коментують у соцмережах прикрий інцидент.



Втім, знайшлися і ті, хто став на захист Ломаченка. Частина користувачів заявляють, що навіть у Росії українського боксера не поливають брудом так, як роблять це українські патріоти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом у дев’ятому раунді переміг японця Масайоші Накатані.