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Ракурс
На велозмаганнях «Тур де Франс» сталася масова аварія, скріншот відео

Масова аварія на «Тур де Франс» сталася через жінку з плакатом (ВІДЕО)

27 чер 2021, 15:13
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У Франції під час першого етапу велозмагань «Тур де Франс» одна з вболівальниць спричинила масове зіткнення велосипедистів.

Жінка намагалася потрапити в поле зору телекамер і не помітила, як ззаду до неї наблизилися учасники змагань, одного з яких — німця Тоні Мартіна — вона зачепила плакатом, котрий тримала в руках. Про це повідомляє «Євроспорт».

«Ланцюгова реакція», яку спричинила жінка, призвела до серйозного зіткнення спортсменів.

Інцидент стався за 45 км до фінішу.

Ще одне масове падіння сталося за 7,5 км від фінішу — цього разу не з вини вболівальників. Навпаки, один з них був збитий падаючим велосипедистом.

Всього під час гонки постраждав 21 велосипедист. У декого з них серйозні травми — переломи кісток рук і ребер.


Переможцем першого етапу став французький велогонщик команди Deceuninck — Quick-Step Жюліан Алафіліпп.

Джерело: «Євроспорт»


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