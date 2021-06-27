На велозмаганнях «Тур де Франс» сталася масова аварія, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n156681-masova-avariya-na-tur-de-frans-stalasya-cherez-jinku-z-plakatom-video.html

Ракурс

У Франції під час першого етапу велозмагань «Тур де Франс» одна з вболівальниць спричинила масове зіткнення велосипедистів.

Жінка намагалася потрапити в поле зору телекамер і не помітила, як ззаду до неї наблизилися учасники змагань, одного з яких — німця Тоні Мартіна — вона зачепила плакатом, котрий тримала в руках. Про це повідомляє «Євроспорт».

«Ланцюгова реакція», яку спричинила жінка, призвела до серйозного зіткнення спортсменів.

Інцидент стався за 45 км до фінішу.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn — The Tweets (@Needles_Toosay) June 26, 2021

Ще одне масове падіння сталося за 7,5 км від фінішу — цього разу не з вини вболівальників. Навпаки, один з них був збитий падаючим велосипедистом.

Всього під час гонки постраждав 21 велосипедист. У декого з них серйозні травми — переломи кісток рук і ребер.

Переможцем першого етапу став французький велогонщик команди Deceuninck — Quick-Step Жюліан Алафіліпп.

Джерело: «Євроспорт»