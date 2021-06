У Франції під час першого етапу велозмагань «Тур де Франс» одна з вболівальниць спричинила масове зіткнення велосипедистів.

Жінка намагалася потрапити в поле зору телекамер і не помітила, як ззаду до неї наблизилися учасники змагань, одного з яких — німця Тоні Мартіна — вона зачепила плакатом, котрий тримала в руках. Про це повідомляє «Євроспорт».

«Ланцюгова реакція», яку спричинила жінка, призвела до серйозного зіткнення спортсменів.

Інцидент стався за 45 км до фінішу.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn