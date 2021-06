Во Франции во время первого этапа велосоревнований «Тур де Франс» одна из болельщиц вызвала массовое столкновение велосипедистов.

Женщина пыталась попасть в поле зрения телекамер и не заметила, как сзади к ней приблизились участники соревнований, одного из которых — немца Тони Мартина — она задела плакатом, который держала в руках. Об этом сообщает «Евроспорт».

«Цепная реакция», которую вызвала женщина, привела к серьезному столкновению спортсменов.

Инцидент произошел в 45 км до финиша.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn