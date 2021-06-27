На велосоревнованиях «Тур де Франс» произошла массовая авария, скриншот видео

https://racurs.ua/n156681-massovaya-avariya-na-tur-de-frans-proizoshla-iz-za-jenschiny-s-plakatom-video.html

Ракурс

Во Франции во время первого этапа велосоревнований «Тур де Франс» одна из болельщиц вызвала массовое столкновение велосипедистов.

Женщина пыталась попасть в поле зрения телекамер и не заметила, как сзади к ней приблизились участники соревнований, одного из которых — немца Тони Мартина — она задела плакатом, который держала в руках. Об этом сообщает «Евроспорт».

«Цепная реакция», которую вызвала женщина, привела к серьезному столкновению спортсменов.

Инцидент произошел в 45 км до финиша.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn — The Tweets (@Needles_Toosay) June 26, 2021

Еще одно массовое падение произошло за 7,5 км от финиша — на этот раз не по вине болельщиков. Наоборот, один из них был сбит падающим велосипедистом.

Всего во время гонки пострадал 21 велосипедист. У некоторых из них серьезные травмы — переломы костей рук и ребер.

Победителем первого этапа стал французский велогонщик команды Deceuninck — Quick-Step Жюлиан Алафилипп.

Источник: «Евроспорт»