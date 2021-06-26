«ПриватБанк» списал средства с клиентов — что случилось

«ПриватБанк» списал средства с клиентов. Фото: ПриватБанк

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Ракурс

«ПриватБанк» списал средства с клиентов из-за масштабного технического сбоя. Украинцы, которые пользуются услугами государственного банка, жалуются на двойные списания средств с платежных карт.

«В минус» попадают даже те карты, на которых не подключен кредитный лимит. Ситуацию объяснил пресс-секретарь банка Олег Серга.



Там заявили, что все деньги вернут в течение суток.

Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым карточкам и некорректным отображением и использованием доступного остатка на карточке. Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток. Еще раз извините за неудобства, — написал представитель «ПриватБанка».



Пользователи платежных карт ПриватБанка отмечают, что обратиться в службу поддержки из-за такого списания невозможно — телефонная линия финучреждения перегружена звонками от пострадавших. Известно, что некоторые пользователи потеряли 50−300 грн, а другие остались без тысяч гривен за повторные списания. В банке заверили, что техническую неисправность вскоре устранят.

Напомним, ранее мы сообщали, что «ПриватБанк» выставят на продажу в ближайшее время. Национальный банк Украины (НБУ) заявил о своих планах на продажу крупнейшего банковского актива Украины.