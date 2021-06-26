«ПриватБанк» списав кошти з клієнтів — що трапилося

«ПриватБанк» списав кошти клієнтів. Фото: Приватбанк

https://racurs.ua/ua/n156657-pryvatbank-spysav-koshty-kliientiv-scho-trapylosya.html

Ракурс

«ПриватБанк» списав кошти з клієнтів через масштабний технічний збій. Клієнти державного банку скаржаться на подвійні списання коштів із платіжних карт.

«В мінус» потрапляють навіть ті картки, на яких не підключений кредитний ліміт. Ситуацію пояснив прес-секретар банку Олег Серга.





Там заявили, що всі гроші повернуть упродовж доби.

Прошу вибачення в деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням і використанням доступного залишку на картці. Наші фахівці працюють над розв’язанням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби. ще раз перепрошуємо за незручності, — написав речник «ПриватБанку».



Користувачі платіжних карт ПриватБанку зазначають, що звернутися до служби підтримки через таке списання наразі неможливо — телефонна лінія фінустанови перевантажена дзвінками від потерпілих. Відомо, що деякі користувачі втратили 50−300 грн, а інші залишилися без тисяч гривень через повторні списання. Наразі в банку запевнили, що технічну несправність невдовзі усунуть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «ПриватБанк» виставлять на продаж уже найближчим часом. Національний банк України (НБУ) заявив про свої плани на продаж найбільшого банківського активу України.