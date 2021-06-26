Кейт Міддлтон готує 7-річного сина до престолу. Фото: HELLO

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Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцоги Кембриджські, вже почали готувати свого семирічного сина Джорджа до сходження на престол.

Дитина є третьою в черзі після свого батька й дідуся, принца Чарльза. Про це повідомляє Daily Mail.

Напередодні дня народження малюка принц Вільям і Кейт Міддлтон провели з хлопчиком серйозну бесіду. Пара вирішила, що його варто якомога раніше підготувати до тієї відповідальності, яка ляже на плечі дитини в дорослому віці.

Чекати, коли маленький принц Джордж виросте й сам почне запитувати матір і батька про королівські обов’язки, пара не стала. Джорджу розповіли, що він посяде королівський трон після прабабусі, діда й батька.

Батьки заглибилися в деталі того, що чекає на маленького принца. На це їх підштовхнув сумний досвід самого Вільяма. Навколо нього постійно були розмови про призначення, але конкретно з ним ніхто нічого не обговорював. Вони з Кейт вирішили, що до Джорджа потрібен особливий підхід, — розповів королівський експерт Роберт Лейсі.



Поки хлопчик ще не усвідомлює, що таке бути королем — він уявляє це, як у дитячих мультиках. Але поступово пара хоче підготувати дитину до відповідальності перед усією країною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон здивувала шанувальників незвичайним вбранням. Вона поєднала стиль кежуал із романтичними й ніжними пастельними кольорами.



Джерело: Daily Mail