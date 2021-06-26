Чи варто щепитися від COVID-19 з високим рівнем антитіл, розповіли у ВООЗ

Коронавірус. Фото: IStock

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Вакцинація від коронавірусу у всьому світі триває. У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що щепитися від коронавірусу необхідно за будь-якого рівня антитіл в організмі після перенесеної хвороби.

В організації зазначили, що наявність антитіл не завжди має прямий зв’язок з імунітетом до коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Для повного дослідження кількості антитіл необхідно звертатися в лабораторію, що займе певний час, а щеплення може захистити людину від наслідків інфекції за будь-яких умов. Негативних наслідків від вакцинації для людей із високою кількістю антитіл немає.

Якщо людина, яка вакцинувалася, не захворіє, вірус усе одно пройде через її організм, стане розумнішим, і в якийсь момент цей вірус передається іншій людині — навіть безсимптомно, — зазначили в організації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що МОЗ назвало п’ятірку найнебезпечніших штамів коронавірусу.