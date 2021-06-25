У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу у світі триває. На тлі активного поширення цей патоген мутує, породжуючи все нові штами.

Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України назвало п’ятірку найбільш небезпечних штамів коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідна інформація розміщена на сайті МОЗ.

Зазначається, що найбільше занепокоєння викликають такі штами коронавірусу:

«Дикий» (L) — уперше виявлений у Китаї в грудні 2019 року;

«Альфа» (B.1.1.7) — виявлений у Великій Британії в грудні 2020 року;

«Бета» (B.1.351) — виявлений у Південно-Африканській Республіці в грудні 2020 року;

«Гама» (P.1) — виявлений у Бразилії в січні 2021 року;

«Дельта» (B.1.617) — виявлений в Індії у квітні 2021 року.

У відомстві наголошують, що мутації є типовим явищем для всіх вірусів, не лише для коронавірусу, а й для таких «звичних» патогенів, як, наприклад, вірус грипу.

Нагадаємо, нещодавно в Індії виявили нову мутацію коронавірусу, яка отримала назву «дельта плюс». Вона утворилася в результаті мутації штаму «дельта».